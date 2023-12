KOLDA : Un dîner-débat organisé par le mouvement Kolda Debout d’Abdourahmane Balde (DG/LONASE/bby) pour l'élection d'Amadou Ba en 2024.

Le mouvement Kolda debout du DG de la LONASE Abdourahmane Balde de la mouvance présidentielle a organisé un diner-débat sur la thématique portant sur la présidentielle et le candidat Amadou Ba. Dans cet exercice de questions-réponses, les orateurs se sont penchés sur le programme du candidat et du candidat lui-même. En ce sens, ils ont fait ressortir les attentes de la région vis-à-vis du candidat comme la sante, l’éducation, l’environnement. Dans la foulée, le DG de la LONASE a invité la mouvance présidentielle élargie à travailler pour l’élection de leur candidat en février 2024. Dans cette dynamique, ce dernier exhorte ses pairs à investir le terrain pour convaincre les plus sceptiques à voter Amadou Ba à la présidentielle de 2024.





A cet effet, Daouda Sidibé l'ex adjoint au maire sous l’ère Bibi Baldé a fait un exposé sur Abdourahmane Baldé dit Doura et le mouvement Kolda debout. Mais également, il a fait une présentation exhaustive du candidat Amadou Ba. A ce titre, il précise « toutes ces actions que nous menons entrent dans le cadre de la présidentielle de février. Ainsi, élire un président est une chose sérieuse car nous allons vers une élection extrêmement importante. C'est pourquoi, on ne doit pas nous laisser divertir car notre candidat, Amadou Ba a le profil de l'emploi, techniquement compétent et politiquement redoutable. »



A en croire Abdourahmane Balde « Amadou Ba assure et rassure contrairement à ce que pensent les autres. C’est pourquoi, nous devons nous unir en investissant le terrain pour lui donner cent pour cent au Fouladou et le porter au soir du scrutin au palais… »





Au cours de ce dîner, des questions liées au développement de la région ont été abordées par les orateurs. Dans cet exercice, le mouvement Kolda debout entend faire un diagnostic pour une meilleure prise en charge de ces interrogations dans le programme du candidat Amadou Ba pour relever les défis du développement.