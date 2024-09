KOLDA : Toumany Camara (coordonnateur des handicapés républicains) « Nous remercions Monsieur Macky Sall, l'ex président de la République …Nous réitérons notre engagement à ses côtés... »

Toumany Camara, le coordonnateur des handicapés républicains et ses amis tiennent à « remercier fortement l’ex président de la République, Macky Sall » pour tout le travail que ce dernier a accompli en leur faveur. Il s’agit, selon lui, entre autres, de l’emploi en faveur des personnes en situation de handicap dans la fonction publique. Mais également, à cela, il faut ajouter les nombreux emplois acquis dans les secteurs privés et la disponibilité de la carte d’égalité des chances. C’est fort de tous ces constats que la coordination des handicapés républicains du Sénégal tresse des lauriers à l’ex président de la République Macky Sall. Dans la foulée, il soutient que les conditions de vie des personnes en situation de handicap ont été beaucoup améliorées par Macky Sall. Ainsi, ils réitèrent leur engagement aux côtés de ce dernier pour les prochaines legislatives.

À l’en croire, « avec Macky Sall, nous avons pu obtenir 40 postes à Dakar Dem Dik, Xëyu Ndaw Yii, la CMU entre autres. Et au-delà de ceci, le président nous a nommés comme conseiller à la présidence, une conseillère au CESE et une HCCT. C’est pourquoi, on ne peut que le remercier pour tous ces bienfaits à notre égard… »

À ce titre, il ajoute : « nous réitérons notre engagement sans faille aux côtés de Macky Sall et de l’APR. Dans cette lancée, on se mobilise dès maintenant pour les prochaines législatives... »