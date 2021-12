KOLDA / Tidiane Tamba (candidat à la mairie/Wallu Sénégal/Pds) : « Le bradage foncier qui se passe à la trypano est inacceptable… Il faut qu’on parle aux populations… monstres de bradages… »

Tidiane Tamba (Wallu Sénégal) candidat à la mairie de Kolda, n’a pas pu cacher son amertume face à la situation foncière du village de reclassement des lépreux. Il l’a fait savoir lors de la remise des cadeaux de Noël des enfants de ces derniers pour leur redonner la joie de vivre. Il faut rappeler que le village de reclassement a fait beaucoup de bruit pour son lotissement ou morcellement.



D’après la société civile et certains activistes, les occupants (guéris de la lèpre) sont victimes d’une spoliation foncière sans précédent.



Tidiane Tamba : « je me suis engagé, une fois élu dans les cent premiers jours à régler ce problème. Il faut qu’on pense à la durabilité pour régler ce problème foncier de la trypano définitivement. C’est une question vitale et non politique pour nous. »



Il poursuit sans détours : « il faut qu’on parle aux populations ou à ces monstres du bradage foncier pour régulariser la situation. Le bradage foncier qui se passe à la trypano est inacceptable. Aucun koldois ne peut accepter cette situation. C’est pourquoi, on doit parler aux populations ou ceux qui veulent s’accaparer des terrains des guéris de la lèpre… »



Revenant sur la fête des enfants, il estime : « je pense que c’est important de rendre ces enfants heureux en leur redonnant le sourire. Le symbole est doublement fort car c’est une zone qui souffre du bradage foncier. C’est pourquoi, il est important d’égayer ces enfants qui ignorent la réalité qui pourrait affecter leur avenir. »





Ainsi, plus de 50 enfants issus de couches vulnérables ont pu bénéficier de jouets en chantant, en dansant avec leurs familles. Et tous ces enfants sont nés dans ce village de reclassement…