KOLDA : Plus de 100 mm de pluie enregistrés, des inondations, et des dégâts matériels dénombrés...

Ce sont plus de 100 mm de pluie qui ont été enregistrés dans la nuit du mercredi 09 au jeudi 10 octobre dans la région de Kolda. Ainsi, on dénombre de nombreux dégâts matériels de Vélingara en passant par Kolda comme les inondations, la destruction de récoltes et d'habitations. En ce sens, des maisons entières ont été envahies par les eaux perturbant le sommeil des populations sans compter les nombreux vivres gâtés. D'ailleurs, dans la commune de Dabo, on dénombre de nombreux dégâts notamment des bâtiments affaissés, des cultures de riz menacées entre autres.

Quant à Kolda, des maisons ont été inondées dans certains quartiers. C'est le cas de la famille Badji du quartier bantaguel où les eaux ont envahi le domicile familial. Cette situation a fait que la famille n'a pas dormi toute la nuit pour cause d'évacuation des eaux. En ce sens, toutes leurs affaires ont été mouillées par les eaux. C'est la désolation qui anime cette famille à l'heure où ces lignes sont écrites. D'ailleurs, le calvaire de cette famille est à l'image de plusieurs autres au fouladou.

A celà, il faut ajouter l'inondation du poste de santé du quartier Gadapara. A cet effet, le personnel s'active pour évacuer les eaux afin d'accueillir les malades en cette période de forte fréquentation de la structure à cause du paludisme.

Avec cette situation, la mairie est appelée à renforcer son système d'évacuation des eaux usées en construisant des canaux adéquats.