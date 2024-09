KOLDA : Mamadou Saliou Diallo, lauréat prix PAD du meilleur leadership jeune engagé dans la promotion de la biodiversité...

C'est fait ! Mamadou Saliou Diallo vient d'être consacré par le prix du meilleur leadership jeune engagé dans la promotion de la biodiversité, la paix et le développement durable au Sénégal. La nouvelle a été donnée lors de la cérémonie dédiée à cette occasion à Abidjan, ce 31 août 2024.

Ce succès vient couronner un travail de longue haleine du jeune lauréat au profit des populations. Et c'est le Sénégal qui est distingué avec ce prix pour montrer qu'il y a des jeunes engagés sur le chemin du développement.

Natif de Kolda au sud du Sénégal, le jeune lauréat a vite développé l'engagement communautaire au détriment de l'individuel dès son adolescence. Et une fois dans le monde du travail en tant que chef d'antenne de l'ONFP (office national de la formation professionnelle) de Kolda (Casamance), il a su créer avec intelligence ce link entre les jeunes et la formation professionnelle. C'est ainsi qu'il aura à son actif plus de 3.000 jeunes, femmes formés dans la transformation des produits locaux, le digital, la plomberie, la menuiserie avec des diplômes à la clef. Et ce nombre concerne la région naturelle de la Casamance composée de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor.

À celà, il faut ajouter que Mamadou Saliou Diallo a fait l'unanimité pour son leadership confirmé partout où il est passé. Dans la foulée, c'est un jeune respectueux de son prochain et de son travail qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Ainsi, ce prix vient aussi dévoiler son leadership connu de tout le monde...