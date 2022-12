KOLDA : Mamadou Salif Sow (maire de Dialambéré) félicite Amadou Ba pour sa déclaration de politique générale et tacle l’opposition…

Le maire de la commune de Dialambéré, Mamadou Salif Sow, félicite le Premier Ministre Amadou Ba pour sa déclaration de politique générale. Et dans la foulée, il tacle l’opposition qu’il traite « d’incohérente » dans ses positions. Ainsi, il se voit dans cette déclaration de politique générale en tant que maire d’une commune rurale. En ce sens, il estime que ce discours est « cohérent » et rempli d’espoir pour les sénégalais. C’est pourquoi, il soutient que l’opposition est en manque « d’arguments » face à un tel « projet ».



À l’en croire, « la déclaration de politique générale du Premier ministre, nous a permis d’appréhender la vision du président de la République pour 2022/2024. Par conséquent, le Premier ministre a fait un discours très important en allant en détails sur toutes les politiques sectorielles. Et en tant que maire, je me réjouis de ce discours qui est clair en exprimant la vision du président de la République Macky Sall. C’est pourquoi, nous sommes convaincus que le Premier ministre ne ménagera aucun effort pour remplir pleinement la mission pour laquelle il a été nommé. » Mais, il précise « l’opposition est en perte de vitesse car le débat est plus haut que leurs critiques. D’ailleurs, les membres de l’opposition n’ont aucun argument de taille dans leur prise de parole … »



C’est pourquoi, il rappelle que « nous apprécions le passage des députés à l’hémicycle qui se sont exprimés librement dans les débats. Et ceci montre la force de la démocratie sénégalaise. Et si la déclaration de la politique générale est appliquée, le Sénégal finira par être sur les rampes de l’émergence. Et cela va se traduire dans le quotidien des sénégalais. »



Dans la foulée, il souligne : « nous populations du monde rural vivons les réalisations du gouvernement par le biais du PUDC, la CMU et le PUMA. Aujourd’hui, nous avons de l’eau potable, de l’électricité et des pistes de production et de désenclavement. » À cela, il ajoute : « nous attendons le renfort des impacts positifs de la politique sociale du président de la République dans le monde rural, notamment avec la DER/fj entre autres. C’est pourquoi, notre objectif c’est de rendre effectif les projets décentralisés au niveau de la base pour matérialiser la volonté du président de la République... »