KOLDA : Le taux de scolarisation brut (20, 3 pour cent) dépasse la moyenne nationale (19,6 pour cent)…

Le taux de scolarisation brut (20, 3 pour cent) dépasse la moyenne nationale (19,6 pour cent). Ce taux est avancé par Khadidiatou Djamil Diallo directrice de l'agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, en tournée dans la région. En ce sens, elle a fait un état des lieux exhaustif de la situation de la petite enfance dans les trois départements à savoir Kolda, Vélingara et Medina Yoro Foula. Cependant, elle a pu se rendre compte des difficultés sur le terrain notamment le taux élevé d’abris provisoires, le manque d’infrastructures adéquates, le départ massif du personnel enseignant. Dans la foulée, elle précise que le département de Medina Yoro Foula reste le plus confronté à des problèmes. A cette occasion, elle n’a pas manqué d’évoquer la lancinante question des enseignant-bénévoles.





C’est fort de tous ces constats que la direction nationale de la petite enfance estime apporter des réponses pour de meilleures conditions d’apprentissage des enfants.





A l’en croire « nous avons constaté au cours de notre visite qu’il y a beaucoup de difficultés notamment les abris provisoires, le manque d'infrastructures, le départ massif du personnel enseignant, la logistique, le problème des bénévoles entre autres. Mais, nous allons essayer d’apporter des solutions à ces problèmes. Avec ce diagnostic exhaustif sur le terrain, on s’est fait une idée de la situation de la petite enfance. C’est pourquoi, nous allons mener des stratégies pour apporter des correctifs… »



Dans cette dynamique soutient Marieme Pouye Hanne adjointe au gouverneur « c’est avec plaisir que nous recevons la directrice nationale de la case des tout-petits à Kolda pour faire l'état exhaustif des lieux de la petite enfance. » A ce titre, elle souligne « la région est très en retard en matière d’infrastructures malgré les efforts de l'état. D'ailleurs, le département de Médina Yoro Foula en est un exemple illustratif. »



A cela, elle ajoute « avec cette dynamique d'équité territoriale qui va apporter des correctifs à cette situation pour permettre aux enfants d'apprendre dans de bonnes conditions pour bâtir le Sénégal de demain... »



Madou Diallo