KOLDA : Le pain traditionnel "tapa-lapa" ravit la palme au pain moderne...la miche de pain toujours à 200 f cfa...certaines boutiques ne vendent plus de...

Aucune diminution n'est notée pour le pain fabriqué dans les boulangeries modernes qui est toujours à 200 la miche. Cependant, le pain traditionnel dit "tapa-lapa" ravit la palme au pain industriel. Aujourd'hui, seul le pain "tapa-lapa" a été réduit de 50 f ramenant le prix à 100 f CFA. Et du coup, tout le monde se rue vers le pain traditionnel notamment les "gorgorlou". Pour en savoir un peu plus, nous avons fait le tour des boulangeries modernes, des boutiques et des gargotes de petit déjeuner sans oublier les consommateurs. L'annonce faite par le gouvernement sur la réduction du prix de la baguette à 150 f CFA est loin d'être une réalité au fouladou. D'ailleurs, certaines boutiques ont décidé de ne plus vendre du pain jusqu'à la réduction totale pour éviter des quiproquos entre eux et les clients.

Aujourd'hui, les personnes interrogées sur la question soutiennent qu'elles veulent voir l'effectivité de la réduction. Dans cette dynamique, le "tapa-lapa" est très recherché car étant vendu à 100 f la miche. Cette accessibilité du "tapa-lapa" fait que les gorgorlou se ruent vers ce pain traditionnel.

Mariama B tenancière d'une gargote estime que la réduction n'est pas effective pour le moment. A ce titre, elle précise " aujourd'hui, je n'ai pratiquement vendu que le pain traditionnel car étant le moins cher pour les clients. En ce sens, nous continuons d'acheter le pain à 200 f CFA malgré la mesure de réduction annoncée par les autorités. Ainsi, nous voulons que la réduction soit réelle sur les denrées de première nécessité notamment le pain."

Mamadou Saliou D un commerçant de son état dit avoir arrêté de vendre du pain pour le moment. Dans la foulée, il précise " j'ai arrêté de vendre du pain ces temps-ci car il y a trop de polémiques autour du pain avec mes clients. Et nous ne pouvons acheter auprès de la boulangerie à un prix élevé et vendre à perte. C'est pourquoi, pour ne pas avoir des problèmes avec mes clients j'ai décidé de suspendre la vente de pain..."

Dans les quartiers les commentaires vont bon train sur la réduction des denrées de première nécessité. Ainsi, les consommateurs y vont chacun de son idée sur la question. Mme Ndiaye est une ménagère qui estime que la réduction n'est que de nom. En ce sens, elle souligne " nous sommes pour la réduction des prix mais il faut l'accompagner de rigueur. Aujourd'hui, les gorgorlou sont fatigués avec cette crise économique. Et si nous les avons élus c'est pour alléger nos souffrances afin de pouvoir nous soigner, construire et éduquer nos enfants."

D'ici l'effectivité de la réduction du coût du pain, le gorgorlou koldois devra prendre son mal en patience ou se rabattre sur le "tapa-lapa ".