KOLDA : Le Conseil départemental adopte le compte administratif 2023 à l’unanimité et lance le débat d’orientation budgétaire…

Réuni en session ce mardi 17 septembre, le Conseil départemental de Kolda a adopté à l’unanimité le compte administratif 2023 sous la houlette Moussa Baldé, le président du Conseil départemental. Dans la foulée, le président et les conseillers ont lancé le débat d’orientation budgétaire pour l’exercice 2025. En ce sens, le compte administratif est le bilan financier de l’ordonnateur, lequel doit en effet, présenter annuellement, les opérations budgétaires exécutées conformément au code général des collectivités territoriales. Et ce compte administratif est libellé en recettes, dépenses (fonctionnement et investissements).

À en croire Moussa Baldé, « nous venons d’organiser une session du Conseil départemental dont l’objectif du jour est le vote du compte administratif 2023 qui a été fait à l’unanimité. Dans la foulée, nous avons aussi lancé le débat d’orientation budgétaire pour 2025. »

Dans cette dynamique, il poursuit : « le conseil départemental a toujours mis comme priorité l’éducation. C’est pourquoi, les conseillers qui représentent les communes au sein du conseil départemental ont tous fait des plaidoyers pour demander l’érection d’un collège ou l’augmentation des salles de classes pour réduire les abris provisoires. »

Au titre des recommandations, « il faut d’abord valider le plan de développement départemental de Kolda (PDD) et le vulgariser. D’ailleurs, tous les conseillers ont reçu le PDD dans une clé USB pour l’étudier. » À celles-ci, il ajoute : « nous avons discuté aussi pour voir comment renforcer les projets qualitatifs comme le PREMAS qui a valu beaucoup de satisfaction au niveau du BAC et des concours. »