KOLDA : Lassana Badio, un militant panafricaniste remet en cause la morale politique...

C'est dans un post très engagé que Lassana Badio, militant panafricaniste, remet en cause la morale politique. C'est dans cette dynamique qu'il a pris la décision de quitter "tout débat politique" sur sa page Facebook. Ainsi, voyant son engagement pour le respect des droits humains aussi bien au Sénégal qu'ailleurs, nous avons voulu exploiter son post pour le bonheur des internautes.

Chères amies et chers amis Facebook

Je vous informe de ma décision de quitter tout débat politique sur ma page jusqu’au jour où je prendrai la décision de m’engager en politique, c’est à dire militer dans un parti.

Jusqu’ici mon seul engagement était de voir un Sénégal prospère, émergent où femmes et hommes vivraient dans une communauté solidaire et les ressources partagées entre toutes et tous sans exclusion aucune.

Je suis observateur de la scène politique sénégalaise depuis 1986 et à ma manière j’ai participé à plusieurs combats qui ont permis trois alternances.

J’ai été mis en contact très tôt avec la politique de par mon environnement physique et social et je me suis intéressé très tôt à la vie des grandes personnalités qui ont fait l’histoire révolutionnaire de ce monde. J’ai été témoin des années 80/90, au temps où des leaders comme Sankara, Houphouët, Sékou Touré, Nelson, ATT, Kaddafi, Abdou Diouf etc... imprimaient leurs marques sur la marche du continent. J’observais et j’analyse les résultats a posteriori de toutes ces façons de faire.

Sans avoir été militant actif d’un parti (sauf un bref passage au jëf jël de Talla Sylla et consorts) j’ai donné ma carte d’électeur à la LD, And Jëf, PDS, Benno, Coalition Diomaye, dans la seule recherche d’un acte instantané et sans allégeance qui paraît répondre à l’instant de vote à mes aspirations de voir un Sénégal libéré.

Toujours dans cette logique et ayant contribué à élire le PASTEF, je me dis qu’il faut assumer son choix et prendre le temps d’observer jusqu’à nouvel ordre. Et donnant du temps aux nouveaux tenants du pouvoir sans jamais renoncer à mon statut d’évaluateur objectif. Je ne cesse de m’interroger. En permanence et en me disant : Que faire? Où vont ils nous mener? C’est ce qui motive mes contributions. Je ne suis militant d’aucun parti, pas de mentor, un esprit libre et autonome qui veut un Sénégal libéré des débats politiques stériles et qui voit l’engagement politique comme une quête perpétuelle de mieux être pour son pays et non pour ses intérêts personnels ou claniques.

Je n’ai jamais cherché à gagner ma vie par la politique et il n’en sera jamais ainsi. Inchallah

Si après cela, je vois des gens s’attaquer à moi en public ou en off, ou que certains qui ne comprennent pas mes positions en tirent des conclusions hâtives à lier avec ma personne alors que je suis sur le terrain des idées et des principes, je me dis que le jeu n’en vaut pas la chandelle.

Je reste sur le terrain social et du BUROK HUMANITAIRE car il y a encore à faire

J’invite les uns et les autres à sortir du cycle noir que nous avons connu, d’aller vers les idées et de n’avoir comme sacerdoce que le Progrès Social.

Que personne ne m’identifie dans les publications politiques

Vive le Sénégal!