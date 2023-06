KOLDA : L'imam Thierno Hamidou Dia, grand érudit du Coran n'est plus...

La communauté islamique de Kolda vient de perdre un grand érudit du Coran ce vendredi 09 juin 2023. Il s'agit de Thierno Hamidou Dia, imam de la mosquée du quartier Ndiobène de la commune.



C'était un homme de Dieu pour lequel les choses mondaines n'avaient aucun intérêt, d'après les témoignages. Ce sage de plus de 80 ans recommandait aux fidèles de fortifier leur foi, et de vivifier l'adoration d'Allah, la droiture, la crainte ou la sociabilité. C'était une référence pour les musulmans qui comptaient beaucoup sur ses conseils et enseignements pour une société paisible.

Ainsi, sa disparition est une grande perte pour la communauté. Il sera inhumé après la grande prière de ce vendredi. À ce titre, Dakaractu présente ses sincères condoléances à la famille éplorée.