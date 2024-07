KOLDA : L'examen du baccalauréat se déroule dans de bonnes conditions...

L'examen du baccalauréat se déroule dans de bonnes conditions à Kolda, entamé ce mardi 02 juillet 2024. Les autorités académiques, administratives et locales ont effectué la traditionnelle tournée dans les différents centres pour s'enquérir du déroulement de l'examen. En ce sens, elles ont constaté que les candidats passent leur examen normalement malgré la pluie matinale surprise du jour. Dans cette dynamique, on s'est rendu au centre du CEM 2 où il y a 380 candidats avec un jury mixte 1035 option L'1 et L2. Ici, les candidats se penchent déjà sur la première épreuve du bac notamment la philosophie.

Pour cette épreuve, trois sujets sont au choix dont le premier traite de la philosophe et croyances, le second la pluralité des langues est-elle une menace pour l'unicité de la raison et le troisième est le commentaire traitant de la société et de la politique.

Fatoumata Baldé est une candidate qui estime que les sujets sont à la portée de tout le monde. Selon elle, " comme il n y a pas eu de perturbations durant l'année scolaire, on doit être à l'aise pour traiter les sujets. D'ailleurs, j'ai traité le premier sujet qui me semble plus accessible. Je suis confiante pour la suite des épreuves..."

Dans cette optique, les centres sont bien sécurisés avec la présence des forces de défense et de sécurité pour un bon déroulement de l'examen.