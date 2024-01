KOLDA : L'association des coiffeurs soutient Abdourahmane Baldé (DG/LONASE) pour élire Amadou Ba...

L'association des coiffeurs de Kolda soutient la candidature de Amadou Ba à travers le DG de la LONASE Abdourahmane Baldé (président/MKD). À sa tête Bacary Kandé dit "Dialy Moumini" l'association a fait cette annonce ce vendredi 05 janvier lors d'un point de presse. Ainsi, ces derniers estiment qu'ils ne vont ménager aucun effort pour accompagner le DG de la LONASE pour l'élection de Amadou Ba à la prochaine présidentielle de février. Il faut rappeler que ces derniers avaient joué un rôle important dans l'élection de l'actuel maire de Kolda lors des dernières locales.

À en croire Dialy Moumini "nous remercions le DG Abdourahmane Baldé pour son acte envers les coiffeurs. En ce sens, il nous a ôté une épine du pied en nous dotant de tondeuses pour bien faire notre travail. Même si la quantité est insuffisante vu notre nombre (une centaine de membres), nous lui tirons le chapeau. C'est fort de tous ces efforts qu'il fait pour la jeunesse que nous allons soutenir sans faille le candidat du Bby Amadou Ba pour la présidentielle de février 2024."

Le président de l'association des coiffeurs de préciser : "nous voulons que le DG augmente la dotation car on est nombreux. Et en le faisant, cela va créer des emplois pour les jeunes et éviter les migrations irrégulières. C'est pourquoi, nous nous engageons à ses côtés pour élire le candidat Amadou Ba. Dans cette dynamique, nous allons tout faire pour sensibiliser les jeunes sur le programme du candidat afin de le porter au palais au soir du scrutin..."