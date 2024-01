KOLDA : Inauguration du complexe sportif Mariland construit par Abdourahmane Baldé dit Doura (DG/Lonase) du mouvement Kolda debout...

En prélude de la finale de ce mardi 02 janvier, le DG de la Lonase Abdourahmane Baldé a procédé à la remise symbolique des cadeaux de cette finale. Il l'a fait lors de l'inauguration du complexe sportif Mariland qu'il a construit pour les populations du Fouladou en particulier les jeunes, ce lundi premier janvier 2024. Dans la foulée, il est revenu sur le choix du nom donné au complexe (Mariland) en estimant que c'est en rapport avec tout ce que sa mère (Marie Ba) a fait pour lui dans la vie.

Selon Abdourahmane Baldé, "l'objectif principal est de dire à la jeunesse que l'espace va avoir trois pelouses pour la première phase, un restaurant la seconde et une salle de musculation pour la troisième. En plus de cela, on aura un espace vert dédié aux nombreuses familles pour les besoins de visite." Mais pour l'utilisation des terrains et du restaurant, il précise : "le service sera rémunéré pour entretenir les lieux et payer les salariés. C'est un vieux projet que nous venons de matérialiser ici aujourd'hui. Et le complexe porte le nom de Mariland en hommage à ma mère Marie Ba pour tout ce qu'elle a fait pour moi sur le plan éducation, entre autres."