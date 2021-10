KOLDA : Hamidou Diallo (Les écolos/4ème adjoint au maire) : « Nous avons pris la décision de nous démarquer de l’actuelle équipe municipale… Nous ne sommes pas des intrus dans cette coalition… »

« Nous avons pris la décision de nous démarquer de l’actuelle équipe municipale, mais nous restons dans la coalition BBY. Nous nous démarquons, car on ne se retrouve plus dans la gestion de la municipalité. C’est l’occasion pour nous, non seulement de réaffirmer notre ancrage dans la coalition, mais aussi de proclamer sans équivoque la rupture de toute collaboration avec la commune », a déclaré Hamidou Diallo, le coordonnateur régional des écolos à Kolda ce jeudi 22 octobre 2021.



À ce titre, il précise : « malgré notre recul, nous laissons la porte ouverte à toutes les autres coalitions, sauf celle du maire sortant. Nous avons constaté beaucoup d’anomalies dans la gestion de la municipalité. D’ailleurs, les exemples n’en finissent pas. En plus de tout ça, nous ne sommes pas des intrus dans la coalition, mais plutôt partie prenante des étapes décisives à l'accession de l'équipe municipale au pouvoir. »



Ce n’est plus le grand amour entre le quatrième adjoint au maire de Kolda Hamidou Diallo et l’équipe municipale dirigeante de la commune.



Dans la foulée, il poursuit : « matériellement, nous ne sommes comptables d’aucune gestion au sein de la municipalité. Nous pensons que la collectivité locale doit constituer un cadre institutionnel de la participation citoyenne. Si l’actuel maire est choisi comme candidat, on ira avec une autre coalition. Tout sauf l’actuel maire… »