KOLDA : Effectivité de la rentrée scolaire malgré l'absence...

La rentrée scolaire est effective à Kolda ce lundi 07 octobre à l'image du pays après celle du personnel enseignant le 03 octobre passé. Cependant, malgré la présence du personnel enseignant, on note une absence légère des élèves. D'ailleurs, toutes les conditions sont réunies pour une rentrée scolaire réussie, s'inscrivant dans le concept "ubi tey jang tey". Pour en savoir un peu plus, nous avons fait le tour de quelques écoles notamment au CEM 1 et 2 où les élèves sont en train de se bousculer devant les salles de classes pour voir leur nom sur les listes. Dans la foulée, certains élèves font cours après avoir pris l'emploi du temps.

Dans cette dynamique, Monsieur Kandé, prof de maths/svt, estime : "à 8 heures nous sommes en classe avec les élèves. En ce moment on fait un peu de révision en donnant le programme. D'ailleurs, toutes les conditions sont presque réunies pour le démarrage à part l'absence des élèves. Cependant, avec le peu qu'il y a, on peut démarrer pour inciter les autres à venir..."

Kiné Diallo est une élève en 5e qui salue le démarrage des cours le jour de la rentrée. À ce titre, elle précise : " j'ai déjà pris mon emploi du temps. En ce sens, j'ai échangé avec mes professeurs, retrouvé mes amis et ma salle de classe. Ainsi, il ne reste qu'à travailler et foncer pour passer en classe supérieure."