KOLDA : Boun Oumar Dia (délégué régional de la coalition Diao2024) à cœur ouvert…

C’est un Boun Oumar Dia très à l’aise que nous avons rencontré pour nous parler du candidat à la présidentielle de la coalition Diao2024, Mame Boye Diao. Ainsi, à cœur ouvert, il livre son sentiment sur cette candidature, présente son candidat, leur programme, avant de répondre à leurs détracteurs.

Pour rappel, le maire de la commune de Tankanto est l’un des plus proches collaborateurs de Mame Boye Diao.



À l’en croire, « Mame Boye Diao est né à Bignona. C’est le prototype complet du Sénégal, car étant de mère sérère et de père peul. Et cerise sur le gâteau, il a une femme diola. Ainsi, il réunit l’ensemble des ethnies au Sénégal. Après sa formation à l’école nationale d’administration où il sortira comme inspecteur des impôts et domaines, il débutera sa carrière à Fatick avant de se retrouver comme chef de centre des Parcelles Assainies. C’est de là qu’il sera nommé directeur des services fiscaux régionaux avant d’occuper le poste de directeur des domaines. »



Dans cette lancée, il poursuit « Mame Boye Diao est entré en politique en 2012 pour accompagner l’actuel président de la République Macky Sall. Et il l’a fait jusqu’à la déclaration de sa candidature. C’est pourquoi, je pense que Mame Boye Diao a rempli pleinement sa mission auprès du président de la République. Et comme Macky Sall a décidé de ne pas se présenter à un troisième mandat, je pense donc pour quelqu’un qui a accompagné le président de la République, il a la liberté de se présenter à la présidentielle en remplissant ses droits civiques. »



Dans la foulée, il rappelle : « ce sont ses détracteurs qui pensent que sa candidature est un forcing. Mais on ne peut pas empêcher à ces derniers d’avancer leurs idées. Ainsi, je voudrais que les gens sachent que le candidat Mame Boye Diao s’est présenté à cette présidentielle avec un programme bien défini pour les sénégalais. D’ailleurs, son programme est connu de tous à travers son livre intitulé « le Sénégal qui vient ». Et il est convaincu que ce programme peut répondre aux besoins des sénégalais pour le développement du pays. C’est un nouveau Sénégal qu’il incarne. »



Sur les conditions à remplir, il estime « beaucoup pensaient que nous ne pourrions pas remplir les conditions pour notre candidature comme la collecte de parrainages. C’est pourquoi, le sénégalais averti sait très bien que nous pouvons remplir les conditions demandées pour que notre candidat soit officiel et légal. »



C’est de fort de ce constat qu’il soutient : « l’accueil de Mame Boye Diao a donné la réponse à ses détracteurs car la mobilisation a été de taille. Certains disaient même qu’il n’osait pas venir à Kolda car n’ayant plus le poids mais depuis son accueil, personne n’a mobilisé comme lui. C’est pourquoi, nous n’avons pas le temps pour ces considérations malveillantes. Ce que je sais est que Mame Boye Diao a la majorité absolue dans la région de Kolda… »



Pour la présidentielle, il souligne : « on s’est bien préparé pour rencontrer les électeurs, les bonnes volontés qui veulent qu’il y ait un Sénégal nouveau. En ce sens, Mame Boye Diao est le candidat de la jeunesse car il n'y a que les jeunes autour de lui. Mais également, il est le candidat de tous les sénégalais. D’ailleurs, je précise qu’on ne peut revendiquer notre droit en craignant quelque chose là où les autres candidats ne craignent rien, pourquoi craindre pour notre candidat alors? »



Dans la même lancée, il déclare « je ne suis pas là pour avancer des chiffres fallacieux comme le font certains. D’ailleurs, ce qui justifie la peur des autres camps c’est le fait que lors du dépôt des parrainages, on a vu la grande coalition Bby (rire) choisir le parrainage parlementaire. Si cette coalition ne craignait pas, elle n’aurait pas dû choisir le parrainage parlementaire. Et nous avons vu que ce parrainage citoyen a été donné à d’autres candidats pour créer des doublons afin d’empêcher d’autres candidats de se présenter. À Kolda, on a récolté 21.836 parrains pour notre coalition. Et nous sommes très optimistes. »



« On cherche toujours à nous coller des motifs insignifiants pour nous empêcher de nous présenter. C’est connu de tous les sénégalais même si je ne le dis pas. Et la mauvaise volonté a commencé par l’instauration du parrainage citoyen ou parlementaire qui est une méthode pour bloquer les candidats. Mais du point de vue de la légalité, nous ne craignons rien du tout dans le respect des procédures. C’est pourquoi, on est allé au-delà de ça, par ce que nous savions que toute cette procédure de blocage est mise sur pied pour empêcher la candidature des candidats. Et à l’heure actuelle, je ne suis pas au courant d’une quelconque cause nous empêchant d’être candidat officiellement », conclut-il.