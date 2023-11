KOLDA : Abdourahmane Baldé (DG/LONASE) prévient et avertit...

C'est avec assurance que le DG de la LONASE Abdourahmane Baldé(Doura) prévient que Kolda est le "fief" de Bby et avertit ses détracteurs. Dans la foulée, il promet au début du mois de décembre une démonstration de force en organisant une marche avec les koldois et non vers les koldois. Il a fait cette déclaration lors de l'AG des femmes du mouvement "joog jotna". Occasion qu'il a saisie pour encenser ces dernières pour travailler pour la réélection de Amadou Ba. Mais, il n'a pas manqué de tacler le maire de Kolda qu'il taxe de «maire absentéiste".



A en croire Doura " on n'a pas mobilisé tout Kolda mais une petite partie. Et s'il plaît à Dieu , nous allons porter Amadou Ba au palais en 2024. En ce sens, je salue les femmes qui sont préoccupées par l'emploi de leurs enfants. Et nous politiques en l'occurrence moi, Moussa Baldé, Fabouly Gaye, notre combat de tous les jours est de trouver de l'emploi aux jeunes. Et si on nous soutient, le chômage sera réduit."



Mais il précise "on était dans le Doumassou supposé fief d'un maire absentéiste qui a laissé Kolda. Et nous y étions avec la jeunesse pour communier en faisant le tour et démontrer notre suprématie. A ce titre, je précise que c'était qu'un seul quartier qui s'était mobilisé pour cette occasion. Au début du mois décembre, je donne rendez-vous pour une marche avec les koldois mais pas vers les koldois. D'ailleurs, nous allons faire une démonstration de force jamais vue au Fouladou..."



Madou Diallo