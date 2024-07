KOLDA : 42 patients hémodialysés dont 40 en phase terminale…chirurgies pour 28 patients de la fistule artério-veineuse….

La région de Kolda compte 42 patients hémodialysés dont les 40 sont en phase terminale, à ce jour. Cette nouvelle a été faite par le Dr Niokhor Diaw, néphrologue de l’hôpital régional de Kolda lors du camp de fistules artério-veineuses pour une meilleure prise en charge des patients atteints d’insuffisance rénale.

Ainsi, ce sont 28 patients qui ont été opérés par le Pr Magaye Guèye de la fistule artério-veineuse pour une meilleure dialyse lors des séances. Cela permettra une dialyse plus « saine » avec moins de risque en augmentant certainement l’espérance de vie, selon ces derniers. Dans cette lancée, ce chiffre avancé par le Dr Niokhor Diaw est inquiétant. Cependant, il invite les populations à surveiller leur alimentation, éviter l’automédication, la pharmacopée et faire du sport pour une bonne santé. Aujourd’hui, le centre d’hémodialysés de Kolda a une capacité de 12 lits plus deux autres faisant 14 dans la salle d’attente.

Et ces 28 malades de dialyse ayant bénéficié de la fistule artério-veineuse ne vont plus se déplacer à Dakar avec tous les risques. Ainsi, cela réduit le coût et la distance pour les malades avec les politiques de proximité. Appelée épuration du sang, la pose de cathéter permettra au patient d'avoir une bonne dialyse pour éviter toute contamination. Et c'est en collaboration avec la fondation du port autonome de Dakar.

A en croire le Dr Diaw, « chaque semaine le centre accueille deux malades en moyenne, c'est inquiétant. D’ailleurs, la fistule artério- veineuse est le fait de communiquer entre une artère et une veine dont l'objectif est d'augmenter le diamètre et le débit sanguin de la veine. Ainsi, il faut laisser la maturité de la fistule avant de l'utiliser. Et si ça fonctionne bien, on peut l'utiliser pendant des années mais il ne faut pas écarter une éventuelle complication. »

Dans cette lancée, pour le Pr Magaye Gueye enseignant a la faculté de Médecine de Dakar, chirurgien vasculaire exerçant aux hôpitaux FANN et Abass Ndao « après le centre et le nord du pays, nous sommes au sud à Kolda pour faire des fistules artério-veineuses pour les hémodialysés. Et nous pensons que c’est la meilleure dialyse avec cette technique. »

Dans la foulée, il déplore le fait que « malheureusement, les spécialistes dans ce domaine ne sont qu’au nombre de cinq au Sénégal, même si d’autres sont en formation. Et pour des raisons de distance pour les malades, on a répondu à l’appel du ministère de la santé à Kolda. Ainsi hier, on a opéré 15 patients et aujourd’hui, on en fera 13 avant de continuer sur Sédhiou. »

Le Pr Guèye prodiguera quelques conseils : « la prévalence de l’insuffisance rénale est très élevée au Sénégal. C'est pourquoi, on invite les populations à éviter l’usage de la pharmacopée (médicaments traditionnels), manger gras, trop salé et sucré en faisant des activités physiques. »

Avec ce camp de chirurgie, c’est une lourde épine qu’on vient d’ôter aux pieds des hémodialysés puisque son coût est très élevé et ne se fait qu’à Dakar...