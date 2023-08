Justice : La "leçon" magistrale de Dior Fall Sow au procureur de la République

C’est pourquoi elle manifeste son incompréhension sur les sorties multiples du parquet. « Personnellement, je ne comprends pas. Parce que le fait de se présenter tout le temps pour discuter, c’est un problème pour un magistrat ».

Procureure de la République de 1976 à 1984, la magistrate Dior Fall Sow, à la retraite, dans un entretien paru ce mardi dans les colonnes du quotidien « L’As », a rappelé les principes qui régissent le parquet.La procureure donnait son avis sur les sorties multiples du procureur en service.« Nous avons l’article 9 de notre statut qui rappelle les qualités d’un digne et loyal magistrat et qui nous dit comment prendre conscience du rôle qui nous est dévolu, qui nous parle du devoir de réserve : ne pas commenter publiquement certaines décisions de justice ou certaines affaires lorsqu’elles sont en instruction, parce que le secret de l’instruction est un principe judiciaire et il est important de s’y conformer », rappelle la dame.Elle a rappelé comment exerçait-elle sa fonction dans le respect des règles édictées par la fonction. « Moi j’ai été procureure de la République pendant 8 ans, et lorsque je prends une décision en mon âme et conscience, personne ne peut faire de sorte que je vienne me justifier, parce qu’on n’a pas à se justifier et je ne peux en rendre qu’à mon supérieur hiérarchique qui se trouve être le procureur général. Et même lui, s’il ne me demande pas, je ne lui dis rien », rappelle la dame.