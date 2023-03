Justice : Cheikh Oumar Diagne placé en garde à vue

Dans la foulée, l’avocat informe également que Karim Xrum Xaax vient d'arriver et attend d'être confronté aux enquêteurs. Dans la foulée, l’avocat informe également que Karim Xrum Xaax vient d'arriver et attend d'être confronté aux enquêteurs.

Quelques heures après avoir annoncé sur sa page Facebook qu’il avait été convoqué à la division des investigations criminelles, le Pr Cheikh Oumar Diagne vient d’être placé en garde à vue. Une décision judiciaire après son face à face avec les enquêteurs et à partir de laquelle, les charges suivantes ont été retenues : « appel à l'insurrection, appel à la violence contre les institutions et atteinte à la sûreté de l’État. » L’information a été diffusée par Me Khoureychi Bâ.Il faut rappeler que l’enseignant-chercheur avait fait appel à une résistance du peuple sénégalais au lendemain de la mobilisation de Yewwi Askan Wi aux Parcelles Assainies. Le président du Rassemblement pour la Vérité/And Ci Deug (Rv/And Ci Deug) s’est indigné suite à ce qu’a enduré Guy Marius Sagna et le blocus chez Ousmane Sonko le 15 mars dernier.