Journée nationale de l’arbre : Le ministre de la fonction publique lance un appel citoyen à Goudomp

En marge de la journée nationale de l’arbre, le ministre de la fonction publique et de la réforme du service public a rempli son devoir civique à Goudomp. Olivier Boucal considère les arbres regorgeant de vertus et de nombreux bienfaits qui contribuent de façon déterminante à la protection de l’environnement, à la promotion des activités économiques et au maintien des différents écosystèmes de la zone.







« Les rôles des arbres témoignent de la pertinence du choix de son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE de jumeler la célébration de la journée nationale de l’arbre avec la troisième édition de la journée nationale d’investissement humain. En effet, l’utilité des arbres est également démontrée pour la qualité des cours d’eau et la réduction des risques d’inondation grâce notamment à leurs capacités d’infiltration et de réduction des risques d’érosion. Sous ce rapport, les efforts de protection des arbres et de l’environnement comportent des externalités positives qui renforcent les différentes initiatives portant sur la lutte contre les inondations », a indiqué le ministre de la fonction publique après avoir procédé à la plantation d’un manguier comme décidé par le chef de l’Etat qui veut symboliser cette plante.







Pour la sauvegarde de l’environnement, le ministre Olivier Boucal appelle à la maitrise de ces risques : « il est plus que nécessaire de mettre fin aux coupes abusives de bois et à toutes les pratiques néfastes pouvant entrainer une dégration de l’environnement. J’en appelle à la vigilance de tous les acteurs et au sens des responsabilités des uns et des autres afin que nous puissions, dans ce domaine de la protection de l’environnement et dans d’autres secteurs, faire nôtres les principes du JUB, JUBAL, JUBANTI et les appliquer avec toute la rigueur car ils constituent les fondements de la politique de gouvernance définie par le Chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye ».