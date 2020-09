Journée mondiale du nettoyage / Assises de Bargny : « Une commune ne peut émerger sans le dynamisme de celui qui la dirige ». (Abdou Karim Fofana)

La commune de Bargny a lancé officiellement ses assises sur la propreté et le cadre de vie ce 19 septembre 2020, journée mondiale de la propreté.



Une occasion saisie par l'édile de la commune, Gaye Abou Ahmed Seck, pour revenir sur les travaux qui ont été menés pour la reconquête de certains espaces jadis polluées par les dépôts d'ordures sauvages.



« Il nous reste deux grands projets que l'on mène et qui sont en ligne droite dans les responsabilités que le président de la République nous a confié. Je veux dire ici l’érosion côtière qui est un problème majeur pour l'amélioration de notre cadre de vie. Nous avons des difficultés avec des familles à reloger, des familles séparées, des maisons détruites…..Nous comptons sur l'État pour reloger ces familles qui n'ont pas encore eu la chance de trouver un toit pour sortir ces populations des affres de l’érosion côtière », dira-t-il devant le Ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique.



Venu présider cette cérémonie de lancement de ces assises qui a coïncidé avec la journée mondiale du nettoyage, Abdou Karim Fofona, Ministre de l’Urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, a salué les efforts consentis par l'Etat du Sénégal dans le domaine du nettoiement avec les grands projets pour le traitement des ordures ménagères.



Selon le MULHP, « une commune ne peut émerger sans le dynamisme de celui qui la dirige. Toutes ces initiatives qui viennent d’être montées en quatre ans surtout sur le cadre de vie, mais aussi dans la transformation qualitative du cadre de vie de nos citoyens, montre la volonté réelle du gouvernement », dira-t-il, lors de son allocution.



« Le Sénégal doit être cité parmi les pays les plus propres de l'Afrique de l'Ouest avec tous les efforts du président de la République Macky Sall. Alors les populations doivent s'impliquer davantage dans cette dynamique », selon toujours le Ministre de l'Urbanisme, du logement et de l'Hygiène Publique.