Joker médical : La dernière chance pour sauver le transfert de Bamba Dieng ?

Tout n'est peut-être pas encore perdu pour l'attaquant de l'Olympique de Marseille, Bamba Dieng, dont le transfert à l'OGC Nice a été bloqué à la suite d'une visite médicale pas « satisfaisante. »

Selon les informations de Nice Matin, le dossier n'est pas forcément clos et le jeune attaquant international sénégalais pourrait refaire des examens médicaux complémentaires et s'engager avec Nice ou un autre club de Ligue 1, comme potentiel joker...

D'après le règlement de la Ligue de Football Professionnel (LFP), il est autorisé à chaque club de Ligue 1 et Ligue 2 à recruter un « joker », en réalité différent du joker médical octroyé en cas de grave blessure d'un des joueurs de l'effectif d'un club qui en serait pénalisé.

Dans les règlements de la LFP, visité par made in foot, précisément à l'alinéa 4 de l'article 213, il est stipulé que « seuls les joueurs titulaires d'une licence "joueur" au sens de l'article 60 des Règlements généraux de la FFF pour la saison en cours ou les joueurs dont la dernière licence "joueur" a été délivrée par la Ligue de Football Professionnel ou une Ligue régionale pourront être recrutés en tant que joueur dit "joker ». Autrement dit, cette exception concerne uniquement les footballeurs licenciés en France comme c'est le cas pour Bamba Dieng. Affaire à suivre...