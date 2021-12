Joal-Fadiouth : Une dame tuée par un féticheur qui lui en voulait d’avoir « douté de sa virilité »

La Chambre criminelle de Mbour a hérité du dossier relatif à une affaire de meurtre d’une femme commis par un marabout-féticheur. L’affaire appelée à la barre ce mercredi 15 décembre 2021 n’a pas été vidée à cause du tribunal qui s’est déclaré incompétent pour juger cette affaire. Et ce, suite à une exception d’incompétence soulevée par la défense qui a envoyé les parties à une confrontation ultérieure devant une autre juridiction.







Mais, il faut retenir qu'en attendant d'être édifié sur son sort, le sieur Moussa Condé, un ressortissant Guinéen âgé d'une trentaine d'années, va prolonger son séjour carcéral. Il a été, en effet, inculpé pour meurtre commis à Joal-Fadiouth et placé sous mandat de dépôt à la date du 16 août 2017.







Il ressort des faits énoncés dans l’ordonnance de renvoi que le 5 août 2017, des dames à la recherche du bois dans les champs y ont découvert un corps sans vie dissimulé dans un buisson épais. Alerté alors par sa femme, le nommé Ibra Ndiaye s’est rendu à la gendarmerie de Joal-Fadiouth pour alerter les agents. Ces derniers qui ont été sur les lieux, ont trouvé un corps en état de décomposition avancée gisant dans un champ. Une enquête a été ouverte. Et cela a mis les enquêteurs sur la piste du marabout-féticheur grâce à la déclaration faite par le dénommé Adama Ndiaye. Celui-ci, conducteur de moto ‘’Jakarta’’ a déclaré avoir conduit la dame Ndèye Lissa Diop, le vendredi 4 août 2017, chez le marabout Condé en ajoutant y être retourné vers 21 heures pour la ramener sans l’y avoir retrouvé.







Ce qui a mis le feu aux poudres







L’enquête a conduit également à l’audition de Ibrahima Diokh, le propriétaire du champ où la découverte de la dépouille a été faite. C’est aussi dans ce champ qu’habite le sieur Moussa Condé. Le sieur Diokh, face aux gendarmes, a affirmé avoir vu le marabout-féticheur, son compagnon Laye et la dame, s’engouffrer dans la brousse pour faire prendre à cette dernière un bain mystique. Mais qu’au retour, l'inculpé est revenu seul du champ en arguant que sa cliente a pris la fuite avec son téléphone sans lui avoir, au préalable, payé ses 45. 000 francs.







Entendu à son tour, Laye (Abdoulaye Guène Guèye) a déclaré que le féticheur l’avait chargé de lui amener le seau d'eau destiné au bain de la dame. Et qu’une fois, qu’il s’est exécuté, l’inculpé lui avait encore demandé d’aller en chercher encore. En fait, selon ses dires, c’était la dernière fois qu’il a vu la femme, puisqu’à son retour avec le seau d’eau, il n’a retrouvé ni le marabout ni sa cliente sur place.







Après que l’étau a fini de se resserrer contre lui, l'inculpé Condé est revenu sur les faits à l’origine de la mort de sa cliente. Mais il n’a pas voulu entendre parler de meurtre. Pour lui, il s’agit bien d’une affaire d’homicide involontaire. Il a expliqué que sa cliente, après le bain a refusé de lui payer son argent. Et que c’est suite à cela, qu’il lui a administré un coup de bâton sur la tête. Celle-ci, tombée par terre, est restée inerte. Prenant conscience de la gravité de son acte, il dit avoir traîné et caché le corps derrière un buisson.







Cela a conduit le parquet à inculper le marabout-féticheur pour meurtre, malgré sa tentative de faire croire à un Cbv (coups et blessures volontaires) ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. Il a avoué aux enquêteurs que la défunte s’est permis de douter de sa virilité : "Khana yaw do goor" (Serais-tu impuissant ?)







Cette horrible surprise de femmes à la recherche de bois







Les éléments de l’enquête relevés par les enquêteur ont convaincu le parquet à retenir l’homicide commis volontairement. Ce, parce qu’en l'espèce, dans le certificat de genre de mort, il est mentionné la présence d’hématome au cuir chevelu et que le décès remonte à 36 h. il est aussi apparu que pleins d’éléments recueillis dans le cadre de l’instruction militent en faveur d’un homicide volontaire.







ll est retenu, concernant les agissements de l'inculpé, une volonté de s’aménager des conditions favorables pour commettre son forfait. Le fait qu’il s’est arrangé pour amener la dame dans un lieu désert et peu fréquenté, en ce moment de la journée et a trouvé un prétexte pour éloigner son compagnon. Cerise sur le gâteau, il a utilisé un objet contondant et a administré à la dame un violent coup à la tête.







Toutes choses qui portent à croire, de manière incontestable, que l'inculpé a commis son acte pour assouvir son désir de vengeance, a relevé l’ordonnance de renvoi. Celle-ci fait mention de la matérialité des faits et de leur imputabilité ne souffrant d'aucun doute.







Rendez-vous a été pris pour une date ultérieure, à la famille de la défunte, devant une autre juridiction...