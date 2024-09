Jaxaay : Un camp de vacances inclusif offert aux enfants en situation de handicap

La cérémonie de clôture du camp de vacances organisée en partenariat avec la commune de Jaxaay-Parcelles, a eu lieu, ce jeudi 19 septembre.



En effet, souligne Mme Niane, initiatrice de cette activité, "l’objectif de ces vacances inclusives est de permettre aux enfants et jeunes à besoins spécifiques de s'occuper et de s'épanouir, de réduire les préjugés liés à leur handicap, mais également de faire un plaidoyer auprès des autorités administratives sur leur situation. En effet, le département de Keur Massar, situé en banlieue dakaroise et abritant environ 770 314 habitants (2023), est confronté à un manque d'infrastructures scolaires et d'espaces de loisirs pour les enfants à besoins spéciaux".



Ainsi, poursuit Mme Aminata Fall Niane, coordonnatrice du Patronage, "durant cette période, les participants ont eu l’opportunité de mener ensemble diverses activités de loisirs et éducatives. Parmi celles-ci, des ateliers de techniques manuelles, des jeux de plein air favorisant la coopération et l’esprit d’équipe, ainsi que des sorties découvertes. Ce qui, d'après elle, témoigne de la réussite de ce programme et de l’importance de telles initiatives afin de promouvoir l’inclusion et le respect mutuel.