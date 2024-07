JO Paris 2024: " l'ancien tirailleur Sénégalais Oumar Diémé portera la flamme olympique le 26 juillet" (Christine Fages)

Alors que la France va accueillir dans les prochains jours, les jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, l'ambassadrice de la France au Sénégal, Mme Christine Fages annonce la participation d'un ancien tirailleurs Sénégalais, Oumar Diémé qui va porter la Flamme olympique le 26 juillet, ce qui pour Mme Christine Fages est un symbole entre ce passé et ce futur qui nous unit.



"Je salue d’ailleurs la qualification de plusieurs athlètes sénégalais, dont certains viennent de briller aux championnats d’Afrique d’athlétisme de Douala, et qui, pour la plupart, ont pu venir s'entraîner en France, aux côtés des sportifs français dans les mêmes installations et sous le même climat que lors des compétitions, pour leur permettre de donner le meilleur pour leur pays", se félicite l'ambassadrice.



Participation de la France à hauteur de 100 Millions d'Euro au JOJ 2026



Mme Christine Fages a salué l'engagement de la France qui a participé à hauteur de 100 millions d'Euro au JOJ 2026 qui sera organisé par le Sénégal. Elle annonce dans la même lancée le soutien de la France à la construction et à la réhabilitation d'infrastructures majeures, sans oublier la préparation des athlètes.



"Vous le savez, dans la continuité des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, le Sénégal accueillera en 2026 les Jeux olympiques de la jeunesse, pour lesquels la France s’est engagée à vos côtés dans le cadre d’un partenariat riche et dense – plus de 100M€. Nous poursuivrons bien sûr notre soutien à la préparation des JOJ 2026, qui s'accélère dès le rideau tombé sur les Jeux olympiques et paralympiques de Paris.



Ce soutien portera sur la construction et la réhabilitation d’infrastructures majeures mais aussi sur l’héritage des JOJ, la préparation des athlètes sénégalais, la structuration du mouvement sportif sénégalais et l’inclusion par le sport.



Car au-delà de l’événement, dont l’importance ne doit pas être sous-estimée, car il s’agira du premier événement olympique à se tenir sur le continent africain, celui-ci sera un accélérateur du sport au Sénégal. La capacité du sport d’être un vecteur d’inclusion sociale, d’égalité entre les femmes et les hommes n’est plus à démontrer, et c’est à cela, aussi, que s’attachera notre compagnonnage sportif.