JM de lutte contre les hépatites :« Nous allons aider le Sénégal à atteindre... » (représentant de l’OMS)

Dans son intervention, à l'occasion de la célébration de la journée Mondiale de lutte contre les Hepatites, le représentant de l’organisation Mondiale de la Santé (OMS), Dr Jean-Marie Vianny YAMÉOGO a invité l’Etat du Sénégal à poursuivre les efforts engagés dans la lutte contre l’hépatite.



Selon lui, le Sénégal mérite d’être accompagné par l’ensemble de la communauté internationale. A ce propos, le représentant de l’OMS a tenu à rassurer le Sénégal de son appui dans les trois composantes de ce programme. Il s’agit de la prévention, du dépistage en aidant le Sénégal à passer à l’échelle (campagne de dépistage dans les zones lointaines) et l’accompagnement de la communauté internationale, dans les questions de la prise en charge (disponibilité du vaccin, traitement).

D’après le docteur, il faut éviter les inégalités en matière d’élimination de l’hépatite d’ici 2030 car « il faut aller là où il y a la population et partout, il y a la population qui a sa demande. Nous allons aider le Sénégal à atteindre, les plus éloignés possibles », a-t-il rassuré.