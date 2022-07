J19 de la campagne : L’agenda des listes ce jeudi

Les candidats sont à quelques heures de la fin de la campagne électorale entamée depuis le 10 de ce mois. Mais il reste juste quelques étapes pour les coalitions, avant boucler la phase qui précède l’épreuve fatidique du 31 juillet. Dans la banlieue de Dakar, la coalition MPR/ Les Serviteurs va rencontrer ses militants, notamment à Guédiawaye et Pikine. L’Alternative pour une assemblée de rupture/AAR Sénégal après avoir quitté Diourbel, Touba et Mbacké, sera dans le département de Rufisque.

La coalition Yewwi Askan Wi précédemment aux Parcelles Assainies, se rend à Ziguinchor ce jeudi. Bunt-Bi sera en meeting de clôture dans la région de Louga. Le programme de la grande coalition Wallu Sénégal se déroulera à Keur Massar et Rufisque. Kaolack, Thiadiaye, Bargny, Rufisque et Bambilor sont les prochaines destinations de la coalition Benno Bokk Yakaar. Bokk Gis-Gis Ligeey va tenir une caravane dans le département de Dakar. Quant à la coalition Natangué Askan Wi, une déclaration sera faite dans les locaux de la Rts.