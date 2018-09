Italie : «Taxawu Senegal » s’entre déchire sur le choix de son coordinateur

« Taxawu Sénégal », cette coalition d’obédience socialiste, composée de ADK (And Dolel Khalifa) Italie, « Khalifa 2019 » ou encore Khalifa Président mais aussi d’alliés ayant vomi la majorité au pouvoir, risque de s’entredéchirer au pays de Berlusconi.

En effet, selon nos sources, le choix du coordonnateur du mouvement en Italie, Aby Diagne, une ancienne de l’URD de Djibo Ka, ne semble pas faire l’unanimité. Au sortir de leur réunion de comité, Amdy Moustapha Diagne, responsable du Parti socialiste en Italie, qui nous a joints au téléphone confirme cette information et brandit des menaces.

C’est lors des élections législatives assure-t-il, que la dame, qui n’a le mérite que d’être une proche de Moussa Taye, conseiller politique de Khalifa Sall, avait été parachutée comme candidate à la députation. Un choix qu’avait respecté « Taxawu Senegal » version Italie pour ne pas perturber la dynamique. Choisie de nouveau comme coordonnatrice pour le parrainage dans ce pays d’Europe du Sud, des partisans de Khalifa Sall ne comptent pas laisser passer cette forfaiture.

« Elle a comme seul mérite d’avoir des contacts avec des gens qui tournent autour de Khalifa Sall. Au moment où on entamait le combat, elle était à l’Urd. D’autres pays comme la France, la Belgique ou l’Allemagne ont, à l’unanimité, choisi leur propre coordonnateur. On ne comprend pas pourquoi on nous parachute une transhumante. Hier, à la sortie de notre réunion, on a décidé de boycotter la campagne pour le parrainage et nous n’écartons rien », a dit M. Diagne. Les socialistes de demander à la base à Dakar de les laisser choisir leur propre dirigeant.