Investi ce dimanche, Pierre Goudiaby décortique le slogan « Atepa Mo ko res »

Investi ce dimanche candidat à la présidentielle de 2019 et galvanisé par une foule acquis à sa cause, qui scandait « Atepa mo ko res », l’architecte, plein d’humour, a pris le soin d’expliquer ce slogan. « C’est quoi Res » ? S’est-t-il demandé. « Res » signifie Révolution économique sociale et industrielle du Sénégal », dira-t-il. « Maintenant nous allons tous dire nio ko ress », invite-il tout le monde à le rejoindre dans combat. Il a plaidé pour la "refonte des mentalités". « Certains de nos aïeux doivent se retourner dans leurs tombes du fait de ce que nous sommes devenus », déplore le leader du mouvement «Sénégal rék», lancé le 7 juillet 2018. « Les valeurs d’intégrité et de dignité aujourd’hui presque oubliées. Les sillons sont malheureusement bouchés, les valeurs dévoyées et le chemin a été tristement détourné », illustre-t-il. Il croit savoir que des hommes « sans foi ni loi », transforment la politique en fond de commerce, les partis politiques en Gie".



« Je suis candidat pour intéresser les Sénégalais à un avenir dont-ils doivent être les acteurs souverains. Je suis candidat parce que convaincu que l'homme politique est différent du politique d'occasion... », précise l’architecte réputé. Ce dernier annonce que lorsqu’il accédera au plus haut destin politique, le service militaire sera obligatoire sous forme de service civique. Ce, pour inculquer « la droiture, l’amour du travail, la discipline »



Cette cérémonie s’est déroulée dans la sobriété. Selon Atepa, c’est à l’image du style de gouvernance du Sénégal qu’il propose, une fois élu président de la République du Sénégal.