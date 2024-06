Interpellations de 51 individus à Thiaroye : Mame Seydou Ndour pose le premier pas dans la banlieue…

Récemment installé dans ses nouvelles fonctions de directeur général de la police nationale (DGPN), le contrôleur général Mame Seydou Ndour donne dors et déjà la directive aux différents commissariats. C’est à Thiaroye, où il à servi, que les premières interpellations massives ont été opérées.







À travers une séries d’opérations qui se sont déroulées dans le week-end, 51 individus ont été interpellés pour divers motifs. Trois ont été arrêtés pour association de malfaiteurs, vol portant sur un bélier et recel. Deux autres pour flagrant délit de vol en réunion commis avec usage de moyen roulant (moto). Deux personnes ont été, entre autres, appréhendées pour association de malfaiteurs, flagrant délit de vol en réunion commis la nuit avec violence, un pour trafic de drogue portant sur 53 cornets de Kush et du vrac, un pour flagrant délit de vol, deux pour association de malfaiteurs, détention et trafic de drogue portant sur 09 comprimés de « volets », détention illégale d'arme blanche et neuf pour ivresse publique et manifeste».







Pour rappel, le DGPN, Mame Seydou Ndour avait, lors de son installation la semaine dernière, manifesté sa ferme volonté de lutte contre de toutes de criminalité, les agressions, le trafic de drogue entre autres.