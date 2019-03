Insuffisance rénale / Environ 700.000 personnes touchées, “le au secours” des malades

Sous le thème “ des reins en bonne santé pour tous, partout’’, le Sénégal à l’instar de la communauté internationale, célèbre la journée mondiale du rein aujourd’hui 14 Mars. Cette année le ministère de la santé et de l’action sociale l'a célébrée à l'hôpital de Pikine, ainsi en profitant ainsi pour inaugurer le centre de dialyse dans cette localité. Cette maladie qui est coûteuse et très douloureuse mérite d’être prise plus au sérieux. Tel est le plaidoyer des malades qui appellent l’État du Sénégal à la rescousse. Le professeur Abdou Niang est revenu sur cette maladie, faisant l’état des lieux ainsi que celui de la loi sur la transplantation votée à l’Assemblée nationale. Sachant que “aujourd’hui, les membres du Comité national de don d’organes, structure chargée de réguler la transplantation rénale au Sénégal, vont être bientôt nommés par décret présidentiel, a annoncé le directeur de la lutte contre la maladie. (Reportage)