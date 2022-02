Installation du nouveau maire de Kaolack : Un jeune de Mariama Sarr promu 14 ème adjoint au maire... La coalition Bby parle de deal entre Serigne Mboup et Mariama Sarr.

La coalition Benno Bokk Yakaar de Kaolack est dans tous ses états. Selon les leaders de cette entité présents lors de l'installation du nouveau bureau municipal, le vote sanction de Mariama Sarr et Cie se précise de jour en jour.



Vrai ou faux? En tous les cas, pour le poste du 14 ème adjoint au maire, des consignes ont été données afin que la majorité des conseillers votent pour le jeune de Mariama Sarr. Du côté de la coalition Benno Bokk Yakaar, son candidat le docteur Alioune Diouf s'est finalement retiré de la course après que le jeune de la maire sortante a décidé de présenter sa candidature pour briguer ce poste.



Ce qui fait dire aux uns et aux autres que Mariama Sarr a tout simplement reçu sa part du gâteau.



Toutefois, l'avenir nous en dira plus!