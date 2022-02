Installation de la maire réélue de Diarrère : Thérèse Faye Diouf invite les politiques à une union sacrée pour l'intérêt de la commune.

La commune de Diarrère, dans l'arrondissement de Tattaguine, département de Fatick, a procédé ce jeudi à l'installation officielle du nouveau bureau municipal.



Une occasion pour la responsable politique de la coalition Benno Bokk Yaakaar, non moins maire réélue de la commune, de lancer un appel aux acteurs politiques et aux conseillers venus de plusieurs partis et coalitions.



« Chers Conseillers, nous ne devons point trahir ce rôle, car ce serait aussi une belle manière de nous trahir nous-mêmes en tant qu'acteurs politiques investis de cette mission qui, à mon sens, est sacerdotale » persiste Thérèse Faye Diouf en se disant confiante, quant à l'engagement militant pour la cause d'un Diarrère émergent, où il fera bon vivre.



La maire réélue veut travailler avec toutes les forces vives de Diarrère, aujourd'hui plus qu'hier, à la matérialisation de la vision du président Macky Sall, d'un Sénégal émergent.



Dans son discours marquant le jour de son installation, Thérèse Faye Diouf reconnait le choix renouvelé des populations de Diarrère qui, selon elle, va permettre de consolider les acquis dans la commune et d'élargir le portefeuille d'interventions et de réalisations.



Heureuse que cette séance d'installation puisse se tenir dans ce contexte d'union sacrée de tout le peuple sénégalais qui se retrouve autour d'un seul but, Thérèse Faye Diouf lance un appel à toutes les forces politiques du conseil municipal.



Elle les invite à une union sacrée afin de prendre en charge convenablement les préoccupations des populations dans l'unité, la concertation permanente, le dialogue ouvert et constructif.