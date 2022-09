Installation bureau assemblée nationale : le BBY départemental de Mbour soutient les choix "incontestés" du Président Macky Sall

L'ouverture de la première session de la 14 ème législature, n'a pas été de tout repos. Au finish, le Dr Amadou Mame Diop a été élu président de l'Assemblée nationale pour les 5 ans à venir. La coalition BBY départementale de Mbour réitère dans un communiqué, son soutien indéfectible au Président Macky Sall surtout sur le choix porté sur le Dr Amadou Diop pour diriger cette institution stratégique dans le fonctionnement du pays.

« Notre pays vient de franchir un pas important dans sa longue tradition démocratique avec l'installation du nouveau bureau de l'Assemblée nationale à la suite des élections législatives du 31 juillet 2022 qui avaient consacré la victoire de notre coalition. Nous leaders de la coalition BBY du Département de Mbour, félicitons à nouveau Son Excellence Monsieur le Président Macky Sall pour son sens élevé de la patrie et son leadership incontesté. Nos félicitations vont également à l’endroit de tous les leaders des partis membres de la grande majorité présidentielle. Nous félicitons le Président de l'Assemblée nationale Amadou Mame Diop pour son élection qui consacre le couronnement d'un militantisme authentique empreint d'humilité et d'engagement. Nos félicitations vont également à l'endroit de tous les députés de la grande majorité présidentielle pour leur comportement exemplaire qui a permis d'installer la 14ème législature en dépit des comportements antidémocratiques de députés minoritaires de l'opposition. Nous condamnons à l'instar de la majorité des Sénégalais, les comportements indignes de ces députés de l’opposition qui, pour montrer leurs divergences, usent de méthodes antidémocratiques et provocatrices qui renseignent sur leurs vrais visages ».

Les leaders de Mbour magnifient également le choix porté sur Maître Oumar Youm pour diriger le groupe parlementaire de BBY.

« Nous remercions le Président Macky Sall pour le choix porté sur Maître El Hadj Oumar Youm comme Président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar. C'est un honneur fait au département de Mbour ». Cependant, le BBY départemental de Mbour condamne, l'attitude de certains députés à l'hémicycle. « C'est aussi l’occasion pour nous de regretter et condamner avec vigueur l’attitude de notre camarade Aminata Touré qui, après plusieurs hautes fonctions occupées par elle sur choix incontesté du Président Macky Sall, n'a pas eu l'esprit chevaleresque d'accepter le choix porté sur le Président Amadou Mame Diop. La camarade Aminata Touré qui en est à sa toute première élection au suffrage universel comme député ne devrait moralement et politiquement pas contester le choix porté sur Amadou Mame Diop qui, en toute humilité a été deux fois élu Maire et trois fois député. C’est pourquoi, nous invitons l'honorable députée Aminata Touré à respecter la discipline de parti si tant est que sa motivation n’est pas crypto personnelle ».

Concluant, les leaders de Mbour invitent les Sénégalais à faire bloc derrière le Président de la République pour faire face aux défis économiques qui secouent le monde.

« Dans un contexte mondial difficile et propice à toutes les formes d’extrémisme, nous invitons tous les Sénégalais à faire bloc autour du Président Macky Sall pour continuer à garantir la paix, la sécurité et le développement partagé ».