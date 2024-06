Insécurité routière : L’ANASER préconise un bon système de contrôle-sanction, efficace et démocratisé

Dans le cadre de la campagne nationale de lutte contre la recrudescence des accidents de la circulation, le directeur général de l'Agence nationale de Sécurité routière (ANASER) est revenu sur les causes des accidents de la circulation.



Cheikh Oumar Gaye a fait un exposé sur la question, ce mercredi 12 juin 2024 devant les acteurs et les autorités administratives à l’occasion d’un CRD.

Il a énuméré parmi les causes, l'excès de vitesse, les défaillances techniques des véhicules, le comportement imprudent comme l'utilisation du téléphone au volant, le non-respect des feux de signalisation, … « Si on a un bon système de contrôle-sanction efficace et démocratisé, on pourra fléchir cette courbe ascendante de l’insécurité routière », dit-il.



En effet, il appelle tout le monde à s’investir pour réduire les accidents de la route tout en respectant le code de la route et en améliorant les comportements. « Tout le monde doit faire de la sécurité routière son affaire. Si chacun joue son rôle, on diminuera les accidents. Les nouvelles autorités ont bien inscrit dans le programme de gouvernance, la prise en charge de la lutte contre l’insécurité routière et en faire une cause nationale.



« Ce Crd nous permettra d’avoir des éléments qui seront reversés lors des états généraux des transports qui se tiendront au mois de juillet », laisse-t-il entendre.