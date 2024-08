Inquiet de l'afflux des migrants aux Canaries: le Pm Espagnol, Pédro Sanchez en visite au Sénégal, en Gambie et en Mauritanie

Le gouvernement espagnol ne sait plus à quel saint se vouer face à la recrudescence des arrivées de migrants clandestins venant du Sénégal, de la Gambie et de la Mauritanie dans l'archipel des Canaries. Ainsi, le Pm, Pédro Sanchez va entamer une visite de trois jours au Sénégal, en Gambie et en Mauritanie afin de trouver des solutions au phénomène de l'émigration irrégulière à bord de pirogues. Un point de presse est prévu, ce jeudi 29 août après la rencontre entre le Pm Espagnol, Pédro Sanchez et le chef de l'Etat Sénégalais, Bassirou Diomaye Faye.



Trois pays d’où partent en effet de plus en plus de migrants en direction de l’archipel espagnol des Canaries. Or, pour cette seule année 2024, on recense déjà près de 23 000 entrées jusqu’à août, soit une augmentation annuelle de 126%, indiquent nos confrères de RFI.



Ces derniers rappellent qu'il y a six mois, le même Pedro Sanchez s’était rendu pour le même sujet à Nouakchott et avait annoncé 180 millions d’euros d’aide. Dans l’île d'El Hierro, au sud de l’archipel des Canaries, c’est la panique. Pas plus tard qu'hier, lundi 26 août 2024, Dakaractu annonçait l'arrivée d'un convoi de 136 personnes dont 9 femmes et deux mineurs ayant pris départ.



Selon le correspondant de Rfi, l’inquiétude monte, car à en croire le gouvernement régional des Canaries, environ 200 000 Maliens qui fuient la guerre se dirigent ou se trouvent en Mauritanie avec l’idée de tenter, eux aussi, leur chance à bord des cayucos, à destination de l’archipel (Iles Canaries).