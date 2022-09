Inondations dans la région de Dakar : un appui de 500 000 Fcfa à chaque sinistré de Cambérène 2, Yeumbeul Nord, Thiaroye Gare Médinatoul Mounawar et Kounoune.

Ainsi, la délégation s’est rendue successivement à Cambérene 2, Yeumbeul Nord au quartier Darou Salam, à Thiaroye Gare quartier Hamdalaye 1 en présence du Maire, à Médinatoul Mounawar et à Kounoune.Les autorités administratives, locales, et religieuses, informées de la visite de la délégation, ont tenu à se faire représenter et les membres des familles endeuillées accompagnées des Chefs de quartier, des notables et des voisins ont reçu la délégation du Ministre.La Directrice de la Famille a saisi cette occasion pour présenter les condoléances du Ministre Ndèye Saly Diop Dieng et de l’ensemble du Gouvernement. Ainsi, chaque famille a bénéficié d’un appui de 500.000 Fcfa.Les populations, en retour, ont exprimé à Madame le Ministre et au Gouvernement leur entière satisfaction pour l’assistance psychosociale et la solidarité manifestées durant cette épreuve.