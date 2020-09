Inondations / Plan ORSEC : Dangote au chevet des populations de Keur Massar.

Dans le cadre de la lutte contre les inondations, suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues dans le pays, la société Dangote/Sénégal s'est investie dans le combat pour venir en aide aux familles impactées par ces fortes pluies.



Selon, M. Leyti Ndiaye, responsable des mines, de la géologie et du développement durable opérationnel de la société Dangote/Sénégal, "notre présence ici s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise mais également pour répondre à l'appel du gouvernement. Nous nous sommes portés volontaires pour apporter notre soutien logistique, matériel et technologique à ce secteur pour permettre à la population de vaquer à ses occupations. Sur le plan logistique, nous avons une pompe de marque Godwin très puissante dont le moteur est de type Caterpillar. Elle peut évacuer 500m3 d'eau par heure. De ce fait s'il n'y a pas d'imprévus, d'ici une semaine on aura de bons résultats."



Cependant, les populations des Parcelles Assainies de l’Unité 1Bis à travers leur porte-parole, M. Khalifa Diatta, magnifie ce geste social de Dangote qui va apporter un grand soulagement dans leur quotidien. "C'est un grand soulagement de recevoir la société Dangote chez nous. Nous n'avons reçu que l'assistance de Dangote, et on ne peut que s'en réjouir", a t-il déclaré lors de la visite des responsables de Dangote, ce lundi 14 Septembre 2020...