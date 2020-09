Inondations : Le président Macky Sall demande un plan intérimaire d'assainissement pour Keur Massar.

Cette année 2020 n'aura pas été seulement contreversée à cause de la pandémie au coronavirus. Ces dernières pluies qui ont provoqué des inondations dans certaines zones du pays sont aussi un fait marquant pour plusieurs familles qui ont quitté leurs domiciles. Keur Massar n'a pas été l'exception. En effet, cette zone de la banlieue Dakaroise fait partie de celles qui sont les plus touchées du pays.



C'est pourquoi le chef de l’Etat hier en conseil des ministres, a axé sa communication sur la gestion des inondations à l’entame de sa communication, il a signifié l’impératif d’accélérer, dans le contexte du Plan ORSEC, le déploiement de tous les moyens logistiques de pompage des eaux et de secours, ainsi que l’assistance humanitaire aux populations sinistrées.



Le Président de la République a donc insisté, en demandant aux ministres concernés, de lui proposer un Programme spécial intérimaire d’assainissement pour Keur-Massar, en cohérence avec le Programme décennal de lutte contre les inondations.



Pour rappel, le président est attendu dans certaines zones comme Keur Massar où les populations restent désemparées à cause de ces dernières pluies.