Industrie métallurgique : les ferrailleurs du Sénégal interpellent les nouvelles autorités sur l'avenir du secteur

Soucieux de formaliser davantage le secteur de la ferraille, le patronat des ferrailleurs du Sénégal a tenu ce Samedi 08 juin un point de presse pour attirer l'attention des autorités sur la bonne démarche que le gouvernement antérieur avait commencé pour développer le tissu industriel sénégalais. Ces travailleurs de l'industrie métallurgique qui constatent le désordre dans le secteur de la ferraille ont mis en place des dépôts agréés afin de mieux cerner le secteur de la ferraille pour que les revenus du secteur soient nationalisés. "Vous conviendrez avec moi au Sénégal, on importait beaucoup de fer à béton, on importait de l'aluminium et autres. Mais aujourd'hui avec notre présence dans le secteur, ça permet de développer davantage le tissu industriel sénégalais mieux cadré le secteur de la ferraille", a expliqué le porte parole du jour, attirant l'attention des nouvelles autorités à concentrer l'octroiement des licences vers les industries nationales et vers les dépôts agréés que de les octroyés à des sociétés étrangères alors que les nationaux sont compétents pour la transformation de ces matières.



Les membres du patronat invitent également les autorités à venir constater l'efficacité de leurs réalisations dans les dépôts et soulignent, en outre, le rôle moteur joué par leur organisation dans les exportations de fonte, issue des industries métallurgiques basées au Sénégal.