Industrie du tourisme/Espace CEDEAO : La Confédération des organisations patronales lance ses activités à Abidjan

Placée sous le parrainage du Premier ministre Patrick Achi, Chef du Gouvernement cette rencontre va s’articuler autour du thème : Quelle stratégie et approche méthodologique pour une reprise durable du tourisme dans l’espace CEDEAO ?

Ce sont quinze (15) Organisations patronales représentatives du secteur privé, en raison d’une par pays, qui se sont réunies en Assemblée générale les 07 et 08 juillet 2021 à Bissau, la capitale de Guinée Bissau pour porter sur les fonts baptismaux, la Copitour-CEDEAO. Avec comme principal objectif la relance du secteur touristique de l’espace communautaire.

Élu Président de la Copitour-CEDEAO, Mamadou Racine Sy organise cette rencontre avec les acteurs et les parties prenantes, pour le lancement officiel des activités de la Confédération.

L'Ivoirien Lolo Dib, patron de la FNIH, vice-Président Copitour chargé des pays francophones de l'espace CEDEAO joue aussi un rôle central dans l'organisation de ces importantes assises qu'abrite la capitale ivoirienne.

Il faut noter que l’objectif global de la rencontre est d’effectuer le lancement des activités de la Confédération pour un développement durable du tourisme dans l’espace CEDEAO.

À Abidjan, les acteurs du tourisme de la Communauté vont présenter l’état des lieux et la situation de référence du tourisme dans l’espace. Ils présenteront les orientations et les grandes lignes du Programme d’activités de la Confédération. Aussi entendent-ils s’approprier les dispositifs existants auprès de principaux partenaires techniques et financiers (Ptf) en lien avec le tourisme.

Cette rencontre est une occasion saisie par les acteurs du tourisme pour finaliser valider leur plan d’actions coordonnées.

Sévèrement touché par la pandémie du Covid-19, l’industrie touristique se remet petit à petit de cette crise. « Le tourisme international a connu un léger rebond au deuxième semestre 2021, avec des arrivées internationales en repli de 62 % au troisième trimestre comme au quatrième trimestre par rapport aux niveaux d’avant la pandémie », indique le 1er numéro de l’année 2022 du Baromètre OMT du tourisme mondial. Cela est dû à l’augmentation des taux de vaccination, conjuguée à l’assouplissement des restrictions sur les voyages grâce au renforcement de la coordination et des protocoles transfrontières.

Il faut souligner qu’en termes de perspectives pour 2022, les dernières indications en provenance du groupe d’experts de l’OMT retiennent que la plupart des professionnels du tourisme (61 %) tablent sur des perspectives plus favorables pour 2022. En effet, ils sont 58 % à s’attendre à un rebond en 2022, essentiellement au troisième trimestre, et 42 % à tabler sur un rebond potentiel seulement en 2023.