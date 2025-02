Indice de Perception de la Corruption 2024 : le Sénégal obtient une note de 45/100 et se classe 69e

Transparency International a publié son classement de l’Indice de Perception de la Corruption (IPC) pour l’année 2024. Le Sénégal gagne deux points par rapport à 2023, atteignant ainsi un score de 45 sur 100. Le pays de la Téranga se hisse à la 69e position, ex æquo avec Sao Tomé-et-Principe, la Côte d’Ivoire et le Bénin, qui ont obtenu le même score.



L’Indice de Perception de la Corruption 2024 révèle que la corruption reste un problème majeur dans de nombreux pays à travers le monde. Cependant, des changements positifs sont observés dans plusieurs d’entre eux.



L’IPC classe 180 pays en fonction du niveau perçu de corruption dans leur secteur public. Les scores sont attribués sur une échelle allant de 0 (très corrompu) à 100 (très intègre). La moyenne mondiale, stagnante depuis plusieurs années, s’établit à 43. Plus des deux tiers des pays affichent un score inférieur à 50, soulignant l’ampleur du défi à relever.