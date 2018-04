Incursion à Koungheul : Une ville qui se bat pour sortir du marasme économique

La commune de Koungheul est située à l’Est de la région de Kaffrine. Capitale du département du même nom, elle est vaste d’une dizaine d’hectares et compte près de 30.000 âmes. Située sur la RN1, à 148 km de Kaolack et frontalière de la Gambie dans sa partie Sud, la commune de Koungheul est une ville qui bouge, une ville où l’économie bouge pour s'extirper d’une certaine souffrance économique. L’une des particularités de cette ville est constituée par les vendeurs de viande, communément appelés « Pouss-Pouss », qui ont vu défiler autour de leurs « dibiteries ambulantes » de très grandes personnalités de ce pays. Le Président Macky Sall lui-même, étant opposant, ne dépassait jamais cette ville sans faire escale auprès d'un « Pouss-Pouss ».

Le Niani Bambouck a aussi joué un rôle très important dans l’histoire et l’économie du Sénégal en étant presque au centre de la production arachidière. En incursion dans cette partie du Sénégal, nous nous sommes entretenus avec le maire, Mr. Mayacine Camara, par ailleurs coordinateur de la Direction Générale de la Planification et des Politiques Économiques, au Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan. Nous nous sommes aussi entretenus avec d’autres acteurs de développement.