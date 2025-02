Inclusion financière des femmes entrepreneures : SEPHIS Sénégal et GIZ lancent un programme de financement pour 150 PME

Ce jeudi 6 février 2025, la présidente de la SEPHIS et son partenaire, la GIZ, ont officiellement lancé, lors d’une conférence de presse, le programme d’inclusion financière West African Woman Initiative (WAWI) au Sénégal. Ce programme, dédié aux femmes entrepreneures sénégalaises, vise à renforcer leur autonomie en facilitant leur accès à des services financiers adaptés. Soutenu par GIZ Invest for Jobs en Côte d’Ivoire et au Sénégal, il marque l’expansion régionale du programme Woman and Finance, désormais étendu pour répondre aux besoins des femmes entrepreneures à plus grande échelle.



Selon Sefora Kodjo, présidente du conseil d’administration de la fondation SEPHIS, l’objectif principal est d’apporter des ressources concrètes pour accompagner les femmes dont les activités entrepreneuriales ont atteint un certain niveau de maturité. Elle souligne que ces entrepreneures ont besoin d’un soutien pour définir leur schéma de croissance et faciliter leur mise en relation avec les institutions financières.



Sefora Kodjo a également annoncé que les candidatures sont ouvertes à partir de ce jour. Les femmes entrepreneures dont le chiffre d’affaires annuel atteint au moins 15 millions de FCFA sont invitées à s’inscrire sur la plateforme dédiée. Les enjeux de cet accompagnement financier incluent la définition de produits de financement adaptés, ainsi que des conditions d’accès alignées sur les besoins spécifiques des entrepreneures, qu’il s’agisse d’immobilisations, de stocks, de bons de commande ou de liquidités. La SEPHIS et son partenaire financier s’engagent à proposer des conditions adaptées à la taille des PME féminines, afin de les accompagner efficacement dans leurs engagements bancaires.



Au total, 150 PME dirigées par des femmes seront sélectionnées au Sénégal, avec un chiffre d’affaires annuel minimum de 15 millions de FCFA. Les bénéficiaires auront accès à un parcours de formation et à une assistance technique. Cette assistance technique les aidera à améliorer la qualité, la traçabilité et la standardisation de leurs produits, renforçant ainsi leur compétitivité sur le marché.