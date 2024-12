Incendie dévastateur au supermarché Exclusive de Yoff

Un violent incendie a ravagé le supermarché Exclusive de Yoff, situé sur la route de l’aéroport, dans la nuit du dimanche à lundi. Selon des témoins, le feu aurait éclaté entre 2h et 5h du matin, au-dessus du restaurant Chicken Masters, avant de se propager rapidement aux étages supérieurs de l’établissement.

Des flammes incontrôlables

Selon nos confrères de SENENEWS, l’incendie s’est attaqué à la devanture du supermarché avant de dévorer les 1er et 2e étages, où étaient stockés des ustensiles, textiles et décorations en plastique, des matériaux hautement inflammables. Les flammes, attisées par le vent et la nature des produits, ont menacé les commerces voisins, provoquant une intervention massive des pompiers.

Une mobilisation d’urgence

Une dizaine de camions-citernes ont été mobilisés par les sapeurs-pompiers, qui ont lutté toute la nuit pour contenir l’incendie. Visible à des kilomètres, le brasier a transformé l’hypermarché en ruines, laissant derrière lui des murs carbonisés et un épais nuage de fumée noire.

Les habitants sous le choc

Les résidents du quartier, impuissants, ont assisté à la destruction d’un lieu emblématique de leur quotidien. « C’est un choc pour nous tous. On venait ici chaque jour, et maintenant, il ne reste plus rien », confie un habitant au micro de Buzz 221.

Les causes encore inconnues

À l’aube, les pompiers avaient maîtrisé le feu, mais les dégâts sont considérables. Les causes exactes de l’incendie restent à déterminer, et une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur ce drame.

Cet incendie marque une perte importante et soulève des questions sur les mesures de sûreté dans les grands commerces.