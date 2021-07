Inauguration du DAC de KMS : « Il faut être le Président Macky Sall pour bâtir un tel projet » (Pape Malick Ndour, Coordonnateur du PRODAC)

Dans le but d’apporter des réponses appropriées au développement du secteur agricole, le gouvernement du Sénégal à travers son ministère de la jeunesse, a finalement réussi à mettre en place le domaine agricole communautaire de Keur Momar Sarr. C’est aujourd’hui, avec l’inauguration du chef de l’État, Macky Sall que ce joyau sera disponible pour les jeunes mais également, va impacter positivement 96 villages environnants.



Trouvé dans cette zone où le domaine agricole communautaire est implanté, le coordonnateur général du programme des domaines agricoles communautaires (PRODAC) a salué cette vision pointue du président Macky Sall qui a démontré que même très loin en milieu rural, l’emploi, la production agricole et l’élevage peuvent bien être menés. « Il faut vraiment être comme le président de la République pour créer sur 5.000 ha, ce vaste domaine qui sera tant utile dans le domaine de l’emploi que celui de l’utilité publique. Aujourd’hui, c’est un sentiment de fierté qui m’anime en tant que coordonnateur », a signifié Pape Malick Ndour qui rappelle que ce DAC va spécialement contribuer en milieu rural, car les jeunes auront à bénéficier du foncier aménagé, d’un encadrement et un accompagnement, mais surtout d’une formation que leurs équipes vont leur offrir.



Ce DAC de KMS a été réalisé sur un espace aménagé, équipé et entièrement destiné au développement d’activités agricoles au bénéfice des populations de la Région de Louga, en général, celles des communes de Keur Momar Sarr et de Syer, en particulier.



Il est financé entièrement par l’État du Sénégal à travers le Budget Consolidé d’Investissement (BCI), pour un coût global estimé à 6 271 300 000 FCFA.

Les travaux sont réalisés par l’Entreprise GREEN 2000, sur la base d’un marché clé en mains, sous la supervision du PRODAC, dirigé par Pape Malick Ndour et celle du ministère de la jeunesse, avec à sa tête Néné Fatoumata Tall.