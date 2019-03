Inauguration à Guinaw Rails : Le complexe islamique Serigne Bass Abdou Khadre sort de terre pour combattre l'ignorance

Le porte parole du Khalife des mourides a présidé ce dimanche matin à Guinaw Rails, à l'inauguration du premier pavillon et à la pose de la première pierre du second pavillon du complexe islamique Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké. Ce complexe, à terme, devra contribuer à la promotion de l'enseignement religieux. Une occasion saisie par Moustapha Diattara, Directeur de Daaray Kaamil, pour insister sur l'importance de la recherche et de la connaissance afin de combattre l'ignorance.