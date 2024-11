Iles Canaries/ Naufrage de bateaux pneumatiques : au moins une cinquantaine de morts enregistrés durant ces 48 heures 

Une cinquantaine de candidats à l'émigration décédés, ont été enregistrés, durant ce week-end sur la route des Iles Canaries. Selon une source espagnole, au moins cinq migrants sont morts cet après-midi (Dimanche) lorsqu'un autre bateau pneumatique a coulé à environ 90 kilomètres à l'est de Lanzarote, et 17 autres personnes ont été sauvées grâce à un radeau largué du ciel par l'avion de sauvetage maritime qui les a localisés.



Au cours de la même opération, 80 autres personnes qui étaient également en difficulté dans un deuxième canot pneumatique proche du précédent ont été secourues, a informé EFE un porte-parole de Rescue.



Ce dimanche, nous confie notre source, les équipages des navires de sauvetage basés à Lanzarote et El Hierro n'ont pratiquement pas eu de repos, cette nouvelle tragédie (la troisième de la journée avec des morts) a été connue grâce à un vol effectué par l'avion Sasemar 103.

Ainsi, informe-t-elle, " son équipage a détecté deux bateaux pneumatiques en détresse à environ 50 milles marins (93 km) au nord-est de Lanzarote, dont l'un des flotteurs était dégonflé, ils leur ont donc largué en urgence un radeau de sauvetage.



Quelques instants plus tard, l'équipage de l'avion s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs personnes dans l'eau, à une certaine distance du pneumatique, et a donc lancé un deuxième radeau de sauvetage.



Immédiatement, l'hélicoptère Helimer 204, le Salvamar Al Nair (basé à Arrecife) et plusieurs navires marchands qui traversaient cette zone de l'Atlantique ont été envoyés à leur secours.

En arrivant au point d'urgence, l'hélicoptère de sauvetage a sauvé un survivant de l'eau et a observé au moins cinq corps flottants pour lesquels il n'a rien pu faire, car il a dû se déplacer d'urgence vers le deuxième pneumatique, également en difficulté.



17 migrants secourus par le Salvamar Al Nair



Salvamar Al Nair a finalement secouru 17 personnes de l'un des radeaux de sauvetage lancés par l'avion et environ 80 personnes qui se trouvaient à bord du deuxième pneumatique. Il navigue actuellement avec eux tous vers le port d'Arrecife, où il devrait arriver vers 17h50.



Avec ces cinq décès, le nombre de morts sur la route des Canaries signalé au cours des dernières 24 heures s'élève à un minimum de 55.



Samedi soir, le Salvamento a secouru une pirogue avec 10 survivants dans laquelle 48 autres personnes sont mortes au cours de sa traversée de trois semaines dans l'Atlantique, a récupéré le corps d'une femme dans l'épave d'un premier bateau pneumatique et a pu documenter sur la mort de cinq autres personnes dans un deuxième naufrage.

Par ailleurs, notre source espagnole renseigne qu'un immigré arrivé samedi à El Hierro dans une pirogue avec 180 occupants, en provenance du Sénégal est décédé ce dimanche à l'hôpital de l'île.